​Club Nautique Portois, régate "Champ Ligue" : Une victoire de Jnette

Communiqué du Club Nautique Portois :



Cinq bateaux, Col’Vento, Himoka, Jnette, Sailfish et Taille Vent se sont retrouvés ce samedi 26 février 2022, pour 3 manches de régate dans la Baie de Saint-Paul.



De belles conditions de navigation, une mer plate, un beau soleil, un vent changeant, de pétole (pas de vent), jusqu’à 15 nœuds, ont accueilli les 30 participants, ravis de pouvoir de nouveau régater après une année sans course.



La première manche, du houlographe du Port au débarcadère de Saint-Paul a vu la victoire de Jnette, un J70, bateau très léger, au poids idéal pour gagner dans ces conditions de navigation.



A la deuxième manche, sur un parcours Débarcadère - Tonne - Bouée mouillée devant l'étang de Saint-Paul - Débarcadère, Sailfish en tête, perd sa première place pour une erreur de parcours. La bouée devant l'étang est laissée à tribord, alors que les instructions de course stipulaient de la laisser à bâbord.



Le temps de réparer son erreur, Sailfish se retrouve à la 3ème place et c’est de nouveau Jnette qui remporte cette manche.



La troisième manche, celle du retour, du Débarcadère au Port de la Pointe des Galets, Taille Vent et Himoka arrivent ex aequo à la 4ème place, en 1h18min et 25s. La 3ème place revient à Sailfish, la 2ème à Col’Vento et la 1ère à Jnette. C’est finalement le J70 Jnette qui remporte cette première régate de l’année 2022.



Résultats :

Classement Général :

1. JNETTE

2. COL’VENTO

3. SAILFISH

4. HIMOKA

5. TAILLEVENT

1ère manche :

1. JNETTE

2. COL’VENTO

3. HIMOKA

4. TAILLEVENT

5. SAILFISH

2ème manche :

1. JNETTE

2. COL’VENTO

3. SAILFISH

4. HIMOKA

5. TAILLEVENT

3ème manche :

1. JNETTE

2. COL’VENTO

3. SAILFISH

4. TAILLEVENT

5. HIMOKA