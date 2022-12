A la Une . ​Cité Geek : Découvrez les vainqueurs de la LER

La première saison des LER (L'Esport Réunion) s'est terminée ce week-end à La Cité des Arts. Les équipes No Fear, Exhaust, IDMR et TBK sont les grandes gagnantes des différents tournois proposés. Elles se sont partagées les 16.000€ de cashprize mis en jeu. Par NP - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 09:16

La première édition de Cité Geek s’est déroulée le week-end des 2, 3 et 4 décembre à la Cité des Arts. Plusieurs ateliers et animations autour de la Kpop ont été organisés par l’association Geek-Ali et la Cité des arts. L’événement accueillait également les grandes finales de la LER (L'Esport Réunion), la première compétition Esport semi-professionnelle de La Réunion, avec 16.000€ de Cashprize à se partager.



Une première journée ouverte aux collèges et lycées



Le vendredi 2 décembre, pour cette première journée d'événement, 140 collégiens sont venus à la Cité des Arts pour une journée d’immersion. Un planning bien rempli dès 10h avec un tournoi de Just Dance et un atelier avec Brandon - professeur de danse Kpop à l'école "La Muse du Monde". Côté gaming, les enfants ont également pu participer à un tournoi de jeux vidéo en condition Esport. L’après midi, après une pause déjeuner bien méritée, les Dionysiens ont pris place devant un Show musical organisé par le groupe Mangekyo ! L’occasion pour ses jeunes de découvrir une nouvelle culture mais aussi de comprendre que les jeux vidéo peuvent ouvrir d’autres horizons, qu’ils soient professionnels ou personnels.



La culture coréenne à l’honneur



Ce ne sont pas moins de 12 animations autour de la culture coréenne que Citégeek a proposé le week-end dernier. Entre karaoké, ateliers de danse avec deux spécialistes, concours de Kpop, les néophytes et les initiés ont eu de quoi grandement s’amuser.



La Cité des Arts a notamment accueilli la première édition du “Kpop Run contest”. Ce tournoi, calqué sur les compétitions nationales et internationales de K-pop, a été une grande réussite auprès de la communauté. Le niveau présenté par les participants a été phénoménal, mais ce sont les Royal Tigerz qui ont su s’imposer.



L’Esport Réunion



Née d’une volonté de professionnaliser l’Esport sur l’île de La Réunion, la 1re édition des LER a rassemblé plus de 170 joueurs, 31 associations et 27 équipes. Cette compétition s’est déroulée de mai à novembre, avec un match par week-end, et s’est conclue à La Cité des Arts avec les grandes finales de L’Esport Réunion.



Au terme de ces deux journées intenses, retransmises en direct sur internet, les équipes ont remporté plus de 16.000 € de cashprize sur les 4 jeux de la compétition.



Les vainqueurs sont :



- L’équipe No Fear - Grands gagnants des LER sur Valorant



- L’équipe Exhaust - Grands gagnants des LER sur League Of Legends



- L’équipe IDMR - Grands gagnants des LER sur Rocket League



- L’équipe TBK - Grands gagnants des LER sur Fifa