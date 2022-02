A la Une .. ​Cinquième édition du concours de la correspondance : c’est fini !

Par Gilette Aho - Publié le Samedi 26 Février 2022 à 18:20





Pendant plusieurs semaines nous avons partagé avec vous des moments du voyage dans les mers du sud du fabuleux Charles Baudelaire. Son séjour de plus d’un mois à Bourbon est mémorable puisqu’il a laissé des souvenirs indélébiles au jeune dandy de l’époque. Des souvenirs qui résonnent dans l’ensemble de son œuvre.



D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre participation. Plusieurs lettres à Charles Baudelaire ont été enregistrées. Elles nous sont parvenues de la métropole, de La Réunion et même de la Belgique ! Nous vous en remercions.



Les membres du jury vont se réunir. La délibération se déroulera après lecture de l’ensemble des missives. La semaine dernière nous avons partagé avec vous la méthode de sélection, de notation des personnes réunies autour du président. Nous donnons rendez-vous à tous nos participants le dimanche 13 mars prochain. Nous

communiquerons les noms des deux gagnants de cette cinquième édition du concours de la correspondance.



En attendant, il vous est possible de retrouver les lettres gagnantes de nos éditions précédentes sur



