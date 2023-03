A la Une . ​Cinéma : Une formation à la cascade et au combat à La Réunion

Toutes les informations sur les inscriptions sont à retrouver en ligne Le combat scénique, le maniement des armes (épées, sabre, bâton etc...), les chutes au sol, et l’acting, se former aux cascades et aux techniques de combat de cinéma est désormais possible à La Réunion. Une formation assurée par des professionnels, Matthieu et Dimitri Virginius, est proposée par Kreativ Réunion du 20 au 24 mars prochain. Cerise sur le gâteau, un petit court métrage sera réalisé à la fin de la formation avec les meilleurs stagiaires.L’idée d’une formation à la cascade est venue en même temps que les frères Virginius à la Réunion l’an dernier. Matthieu et Dimitri Virginius, les deux Réunionnais respectivement comédien-cascadeur professionnel, chorégraphe de combats, professeur de Danse HIP HOP et pratiquant d’arts martiaux et comédien-cascadeur, régleur de combats et pratiquant d’arts martiaux, étaient de retour sur l‘île pour coordonner et jouer dans le film Sentinelle de Jonathan Cohen.“On était tellement contents que c'était des Kréol qui avaient cette compétence introuvable sur l'île. On s'est rencontré lors de la soirée de bienvenue de Studios Réunion organisée par la Région Réunion. On a beaucoup échangé et on a eu l'idée de mettre en place cette formation”, indique le responsable de Kreativ Formation.Jusqu’à présent, il est difficile de trouver des comédiens locaux pour des rôles de cascadeurs, car il n’existe pas de formation spécialisée sur l’île. Le but de cette première session est de préparer des profils compétents en termes de cascades pour les futurs tournages qui auront lieu sur l’île. “Les régleurs de cascades/combats n’auront nullement besoin d’aller chercher autre part”, souligne le responsable de Kreativ Réunion qui finit par souffler : "La Réunion est un territoire attractif en termes de production et dans les mois et années à venir, il y aura une augmentation de tournages de fictions".