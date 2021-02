A la Une .. ​Chroniques de Tonton Jules #41

Je plains d'avance ceux qui ont eu la mauvaise idée d'apparaître dans cette vallée de larmes un 29 février. Dilemme, va-t-on leur souhaiter l'anniversaire le 28 février ou le 1er mars ? Pour le reste, ça ne change guère et c'est toujours la cagade à tous les étages. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 17:33 | Lu 172 fois

Les sans-grades continuent de trinquer...



Il n'a jamais été dit que l'entreprise Circet, spécialisée dans la pose des câbles et autres fibres optiques ait ses comptes dans le rouge. Tout juste gagne-t-elle moins mais n'est pas au bord du gouffre. Ben elle va licencier quand même, c'est comme ça et si vous n'êtes pas contents, elle vous envoie vous faire mettre. Autre son de cloche mais tout aussi grave à Kazoté, une bande de généreuses personnes venant en aide aux addictifs de toute sorte. Ces gens-là ont fait leurs classes auprès de l'Abbé Pierre ou Soeur Emmanuelle, je suppose. Eux, c'est leur direction qui leur fait toutes sortes de coups fourrés et refuse même d'en discuter. Une employée irréprochable de 60 balais, à quelques jours de sa retraite, avec plus de 20 ans de boîte à son actif, se fait lourder sans explication, sans indemnité ni rien. Ce qui prouve quoi ? Que les rapports des ONG sont hélas vrais : les personnes et les sociétés les plus fortunées ont retrouvé, 9 mois après le début de la pandémie, leur niveau de richesse d'avant Covid ; les moins chanceux, à savoir 99% de la planète, continuent de s'enfoncer dans le marasme et mettront, selon toute vraisemblance, plus de 9 ans à retrouver la respiration. Et quand je dis (je ne le répèterai jamais assez) que je suis pour la décroissance, il y a encore des enfants de salauds pour... bref, passons !



Casse du droit du travail ? C'tte bonne blague !



Les syndicats, CGTR en tête, semblent s'ennuyer grave ces jours-ci. Pour passer le temps, ils montent une animation de rue « contre la casse du droit du travail ». Entendre ça et mourir enveloppé dans une peau de banane... D'abord et d'une, cette casse existe depuis longtemps, trop ! Ensuite, les syndicats y participent largement, à cette casse. Ils trainent les préfets devant les tribunaux administratifs pour « casser » les arrêtés autorisant le travail du dimanche AVEC accord des salariés. Ces derniers, avec la m... dans laquelle ils vivent en ce moment, seraient heureux de gagner quelques sous. Ben non, les amis ! Les dirigeants (bien) salariés de vos syndicats en ont décidé autrement. Et personne ne moufte. Jaurès doit s'en retourner dans son tombeau.



Incivilités diverses et variées...



Devant le magasin Carrefour face à la Sécu (ex-Score Vauban), les taxis ne peuvent plus se garer ; places prises par des clients qui se foutent royalement d'emmerder le peuple. Tout comme leurs confrères en connerie, garés, eux, directement devant les portes à glissières de la moyenne surface. Paraît que les vigiles n'ont aucune espèce de pouvoir en la matière. A quelques mètres de là, devant le marché forain des Camélias du vendredi, il est impossible, comme dirait Cogoï, de « trouver une place pour se garer ». Ou pour s'asseoir si vous préférez. L'unique banc derrière l'arrêt de bus est encombré par 5 ou 6 culs... non ! c'est plus des culs, ce sont des marmites grasses, qui s'y installent, débordent des deux côtés et regardent passer l'invalide avec un air de mépris dont je ne vous dis que ça. Elles papotent (ou hurlent ?), boivent d'innommables limonades bleues qui les grassifient encore plus, se gavent de beignets bourrés d'huile de palme et restent là vissées à leur banc en attendant qu'un de leurs congénères viennent les charger, elles et leurs impressionnants sacs à provisions. Impossible de leur dire quoi que ce soit, vous voyez pourquoi ? Le pire, c'est la nuit, sur le coup des 22 heures, dans le parages de Château-Morange/La Trinité. Il y a là une espèce de c...rd d'en... de m... qui fait ronfler sa moto (sans échappement ni silencieux). Il passe en hurlant devant Candide-Azéma, redescend vers le banian, remonte le boulevard, revient vers la Trinité et c'est reparti. Les flics sont ailleurs j'présume.



