Cheneso : Vigilance orange "Fortes pluies et orages" dans le Nord l'Ouest et Est

Météo-France a émis ce matin un bulletin de vigilance orange fortes pluies - orages concernant les zones Nord, Ouest et Est de La Réunion pour la journée de Jeudi 19 janvier 2023. Par NP - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 07:31

Bien que loin de la Réunion, la forte tempête tropicale CHENESO génère une bande de fortes précipitations qui va circuler sur la Réunion ce matin.



Des pluies fortes sont donc attendues pour ce matin, avant une accalmie en fin de matinée. Une ré-intensification des pluies pourrait avoir lieu plus tard, en soirée et au cours de la nuit prochaine. Quelques coups de tonnerre sont attendus.





Pour rappel, une vigilance jaune vents forts est toujours en cours pour la zone Sud et Sud-Est de l’île. Une vigilance jaune fortes pluies- orages s’applique également aux zones Sud et Sud-Est.









En raison d'un mouvement de grève le bulletin de Météo France émis à 06 h 29 ce jeudi matin pourrait ne pas être réactualisé.



Il est recommandé de rester attentif et se tenir régulièrement informé des conditions météorologiques.

Rappel des consignes de sécurité en vigilance orange fortes pluies - orage



- Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et localisez votre kit d’urgence



- Eloignez-vous des cours d’eau et des points bas



- Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés



- Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité



- Tenez-vous informé sur https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion



- Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l'arrêt des pluies.