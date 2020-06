Faits-divers ​Chaudron : Une dispute coupée court par quatre coups de couteau

Par Soe Hitchon - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 17:44 | Lu 1943 fois

Le 30 mai dernier. Une journée normale, un pique-nique, des enfants… puis la soirée se poursuit dans le parc derrière le Jumbo du Chaudron à Saint-Denis. Une dispute éclate, des insultes sont échangées. Ils se battent, on les sépare, puis ça reprend. Un des hommes sort un couteau de 8 centimètres et assène quatre coups à un autre. Lourdement blessé, il est conduit à l’hôpital. Après de longs soins, il sortira de l’hôpital avec 10 jours d’ITT.



Le prévenu, jugé ce vendredi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, dit avoir été provoqué. Ce père de famille, amputé d’une jambe, déjà victime d’une agression à l’arme blanche, dit avoir eu peur. Mais difficile de justifier quatre coups de couteau, d’autant plus avec un casier judiciaire comprenant des condamnations pour violences.



Il est condamné à 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur