​Chanson pétillante et ensoleillée, “Mademoiselle” de Manu Kdé pique les cœurs

Cherchant à mettre en avant la plus belle image du don de soi, Manu Kdé nous enchante avec “Mademoiselle”. Une chanson pétillante, ensoleillée qui met en avant de beaux paysages de l’île de La Réunion. Elle est surtout un message fort en faveur du don du sang. Par Morgane Ferrère - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 17:37

“Le don du sang est une belle image, c’est comme avec l’amour, c’est un don de soi”, lance Manu Kdé lorsqu'il aborde avec nous le message qu'il a voulu transmettre grâce à sa nouvelle chanson et son clip “Mademoiselle”. Une chanson qui tourne depuis quelques semaines sur les radios et qui a été écrite par Christian Lauret et composée par Manu Kdé himself.



L’action menée par l’EFS (l’établissement Français du sang) est mise en lumière dans son clip sorti ce 25 mai afin de sensibiliser le plus grand nombre sur l'importance de ce geste.



L’artiste nous explique qu’il cherchait la plus belle image de don de soi, et “à [son] modeste niveau, le pouvoir de sauver des vies en fait partie", nous confie le chanteur. Tout cela s’accompagne d’un message rempli d’amour et de paysages ensoleillés de l’île de La Réunion.



Manu Kdé, diminutif d’Emmanuel Cadet, est né en 1987 à Saint-Joseph. Influencé par son oncle Dominique Barret, Manu Kdé va se mettre au piano à l'âge de 8 ans. En 1999, Il rejoint un groupe de jeunes musiciens de son quartier, “Rasker”, et se perfectionne dans le reggae. En 2004, Manu Kdé intègre un célèbre groupe de reggae “gondwana”, il y découvre la joie de jouer sur les grandes scènes locales. En 2007, il évolue durant quelques mois avec des musiciens tels que Didier Dijoux, Daniel Raisser, Tatou et bien d'autres encore.



En 2009 Manu Kdé sort l'album “le Joli Sega”. Au même moment, il quitte l'île de La Réunion en raison de son parcours professionnel pour s'installer à Toulouse. Entamant une nouvelle expérience artistique dans l'Hexagone, il va être souvent sollicité pour chanter lors de soirées festives organisées par les associations réunionnaises de France métropolitaine.



En 2012, Manu Kdé propose son deuxième album ”Vive nout l'amour” enregistré dans son studio à Toulouse et finalisé à l'île Maurice. En 2015, il revient sur son île tout en préparant son troisième album. Sa chanson intitulée “Love à moin” va être un vrai succès et passera en boucle sur les radios locales.