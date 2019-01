​Changer de République, pourquoi?

Ceux qui ont l’habitude de me supporter dans ces colonnes savent que je suis synthétique, et que je ne m’épands pas en en explications diverses. Je compte sur la culture des lecteurs qui sont , forcément, au fait de l’actualité.



Aujourd’hui, dans ce gloubiboulga des "dits" gilets jaunes, il y a à boire et à manger: qui fait quoi et qui représente qui?



Nous sommes revenus au moyen âge. L’ordre est au siège. Hier Paris, demain Bourges! La France est aux mains des gueux! Oui, je l’affirme! Qui peut distinguer les "vrais" gilets jaunes, des fouteurs de m……?



La France est la risée, la honte de l’Europe, et du monde entier. Comment voulez-vous accueillir des investisseurs et des touristes dans un pays déboussolé? Comment redonner sa splendeur à notre France? France décrédibilisée par sa gouvernance aux abonnés absents?



La République actuelle ne demande qu’une chose: des Hommes! Vous savez, ceux qui ont des cougougnettes…….



Aujourd’hui, nous avons un gamin immature sans expérience du terrain, et qui a la science infuse. Sa politique est plus que verticale, elle est égocentrique, mégalomaniaque, aveugle ,monarchique, et qui mène la France à la rupture! C’est déjà fait d’ailleurs! Le dialogue est devenu impossible. Bref, c’est le merdier!



Changer de République, pas forcément, mais changer les hommes, OUI.