Sport Réunion ​Championnat de France de Pancrace et soumission : Ces champions Réunionnais

Le championnat de France pancrace et soumission qui a eu lieu à Paris ces 18 et 19 mars a couronné des Réunionnais. Par NP - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 11:49

Une grosse délégation du club réunionnais était présente le week end dernier au Palais des Sports de Corbeil-Essonne pour le championnat de France de pancrace & submission. Quatre Réunionnais sont sacrés champion dans leur catégorie



Samuel Grondin -55kg , est champion de France pancrace et vice-champion soumission, médaillé or et argent.



Gaëtan Adekalom, -55kg, devient vice champion de France pancrace et médaillé bronze soumission.



Ludovic Patcheapin, -65kg, est sacré champion de France pancrace élite A et vice champion soumission. Il ramène la ceinture d’or et une médaille de bronze à La Réunion.



Les champions seront de retour ce mardi sur l’île.