La grande Une ​Ce qui change au 1er août

Le mois d'août arrive avec son lot de changements. Prix de l’énergie, livret A, tickets de caisse... découvrez les nouveautés. Par La rédaction - Publié le Mardi 1 Août 2023 à 06:01

Électricité : les prix vont flamber



C’est bientôt la fin du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie. Le gouvernement réduit peu à peu les effets du dispositif mis en place en 2021. A compter du 1er août, il ne prendra en charge que 37% de la facture contre 43% jusqu’ici. Les conséquences ne se feront pas attendre pour les ménages qui verront ainsi leur facture d'électricité augmenter de 10%, seconde hausse en 6 mois après celle de 15% en février dernier.



Les Français ne sont pas au bout de leur peine, puisque le bouclier tarifaire devrait totalement disparaître d'ici la fin de l'année 2024.



Livret A : maintien du taux à 3 %



Normalement révisé tous les six mois par la Banque de France, le taux de rémunération du Livret A reste fixé à 3 %. Il sera maintenu à ce niveau jusqu'en janvier 2025.



Le taux de rémunération du livret d'épargne populaire (LEP) va, quant à lui, très légèrement baisser pour se stabiliser à 6 % par an. Son plafond sera relevé à partir du 1er octobre prochain, a annoncé le ministre de l'Économie. Il sera alors possible d'y déposer jusqu'à 10.000 € contre 7.700 € maximum actuellement.



Le Plan épargne logement (PEL) pourra par ailleurs être débloqué avant le délai légal de 4 ans pour des travaux de rénovation énergétique.

Fin de l'impression systématique des ticket de caisse



Après plusieurs reports, l’impression systématique des tickets de caisse, facturettes de carte bancaire et bons de réduction touche vraiment à sa fin.



La mesure, issue de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, entre en vigueur ce mardi. Les consommateurs qui le souhaitent auront tout de même la possibilité de demander un ticket papier ou dématérialisé.



C’est désormais aux consommateurs d’en faire la demande s’ils souhaitent obtenir les tickets papier suivant : tickets de caisse produits dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public

tickets émis par des automates (comme les distributeurs de billets)

tickets de carte bancaire

bons d’achat et tickets promotionnels ou de réduction. Après plusieurs reports, l’impression systématique des tickets de caisse, facturettes de carte bancaire et bons de réduction touche vraiment à sa fin.La mesure, issue de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, entre en vigueur ce mardi. Les consommateurs qui le souhaitent auront tout de même la possibilité de demander un ticket papier ou dématérialisé.C’est désormais aux consommateurs d’en faire la demande s’ils souhaitent obtenir les tickets papier suivant :

L'allocation de rentrée dès le 1er août



Les allocataires de La Réunion et de Mayotte seront les premiers à recevoir l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Les versements seront effectués dès le 1er août, tandis que les autres la toucheront à partir du 16 août.

L'ARS s'adressent aux familles ayant des enfants entre 6 et 18 ans selon les conditions de ressources. L'allocation a été revalorisée de 5,6 % et s'élève entre 398,09 et 434,61 euros.



Prix des carburants



La préfecture de La Réunion a communiqué Les allocataires de La Réunion et de Mayotte seront les premiers à recevoir l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Les versements seront effectués dès le 1er août, tandis que les autres la toucheront à partir du 16 août.L'ARS s'adressent aux familles ayant des enfants entre 6 et 18 ans selon les conditions de ressources. L'allocation a été revalorisée de 5,6 % et s'élève entre 398,09 et 434,61 euros.La préfecture de La Réunion a communiqué les prix des carburants pour le mois d'août . Le sans-plomb augmente de 2 cts tout comme le diesel. La bouteille de gaz reste stable à 15 euros.