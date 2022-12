A la Une . ​Ce que les Réunionnais ont le plus recherché sur Google en novembre

Coupe du Monde, Black Friday, Karim Benzema, Takeoff et Star Academy : Voici les centres d’intérêts majeurs des Réunionnais au mois de novembre. Par La Rédaction - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 09:43

L’actualité mondiale a été marquée par le lancement de la Coupe du Monde au Qatar. Malgré les polémiques, les scandales, le bafouement des droits humains, le Mondial 2022 n’est pas boycotté par les Français. Les Réunionnais sont aussi passionnés par la compétition et les fan zones font le plein à chaque match de l’équipe de France.

Mondial 2022 au sommet des recherches



La



On notera que la seule défaite de l’équipe de La Coupe du Monde est le sujet qui a connu la plus forte progression sur le mois de novembre. Les actualités autour du Mondial 2022 occupent les 5 premières places du classement du moteur de recherche Google à La Réunion.On notera que la seule défaite de l’équipe de France face à la Tunisie est le match qui a le plus provoqué la curiosité des Réunionnais, en terme de recherche de sujets mais aussi au niveau des requêtes directes.

Black Friday, à la recherche des bonnes affaires



Les fêtes de Noël approchent et les Réunionnais prennent en compte les temps de livraison des colis. Le Black Friday, qui dure maintenant plus d’une semaine, est l’occasion de faire des achats en ligne à moindre coût et avoir ainsi des cadeaux à déposer sous le sapin fin décembre.



Il s’agit du sujet de recherches des Réunionnais au mois de novembre qui connaît la plus forte progression.

Karim Benzema à La Réunion



La venue du Ballon d’Or sur l’île après sa sortie prématurée du groupe de l’équipe de France à la Coupe du Monde sur blessure a provoqué l’intérêt des Réunionnais.



Une progression de +140% sur la requête “ La venue du Ballon d’Or sur l’île après sa sortie prématurée du groupe de l’équipe de France à la Coupe du Monde sur blessure a provoqué l’intérêt des Réunionnais.Une progression de +140% sur la requête “ Karim Benzema ” est observée par Google à La Réunion. Une hausse peut-être moins forte qu’attendue car l’attaquant du Real Madrid était déjà dans l’actualité en octobre et parce que les Réunionnais peuvent trouver toute l’actualité du footballeur directement sur les sites d’information locale.

Décès de Takeoff, sortie de Pokémon, retour de la Star Ac’



Le rappeur de l’ancien groupe de rap mythique d’Atlanta, Migos, est mort dans une fusillade lors d’une partie de dés. La mort soudaine de



La sortie des Pokémon Ecarlate et Violet sur la Nintendo Switch après la mi-novembre a aussi beaucoup intéressé les Réunionnais. Les internautes ont pu notamment trouver des codes et astuces pour rapidement prendre en main leur nouveau jeu.



Le grand retour de la Star Academy a été très suivi à La Réunion. La victoire d’Anisha, d’origine malgache, a été saluée par les internautes. Le rappeur de l’ancien groupe de rap mythique d’Atlanta, Migos, est mort dans une fusillade lors d’une partie de dés. La mort soudaine de Takeoff a marqué ses fans partout dans le monde et notamment à La Réunion.La sortie des Pokémon Ecarlate et Violet sur la Nintendo Switch après la mi-novembre a aussi beaucoup intéressé les Réunionnais. Les internautes ont pu notamment trouver des codes et astuces pour rapidement prendre en main leur nouveau jeu.Le grand retour de la Star Academy a été très suivi à La Réunion. La victoire d’Anisha, d’origine malgache, a été saluée par les internautes.