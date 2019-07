​Carnet de voyage...

La cathédrale de MAJUNGA...l'une des plus belles de tous les diocèses de Madagascar...dit-on....il y a cependant assez peu d'autres églises de quartier, en tout cas, je n'en ai point aperçu ...la communauté catholique voire chrétienne en général, n'est pas majoritaire ds la région semble-t-il, coiffée par une majorité musulmane liée aux différentes ethnies :Comorienne, Karane et sans doute bien d'autres. Dans un autre secteur de la ville, la mosquée va se confondre dans le paysage d'habitations populaires du quartier...soufflées et couvertes de tôle ..L'activité économique et familiale se déroule aussi sur place, boutiquiers, petits artisans, forgerons tapant le fer, gargotes et lieux d'hébergement modestes dignes d'une auberge mais avec une enseigne prestigieuse "Le Grand Palace "...le sens communautaire domine tout , villageois ou semi-urbain, dans un espace sans architecture dessinée et au réseau d'égouts à ciel ouvert...une végétation quasi absente sauf de quelques arbrisseaux doublés d'aloès.



La bonne harmonie des différentes religions semble exister, plus curieux ou extraordinaire, parfois même en milieu intra familial....souvent pour des raisons de composition ou de recomposition familiale...plusieurs membres d'une même famille ont des pratiques religieuses différentes..Quand elles ne sont pas vécues ensemble au niveau des règles familiales et alimentaires à observer ..Certains membres de la famille restent attachés à la religion d'un de leur parent ou grand parent qui les a élevés....parfois aussi c'est la religion de l'institution scolaire fréquentée qui reste pour la vie, dans un pays où l'enseignement privé congréganiste demeure omniprésent. Les autres se façonnant à la nouvelle descendance d'une nouvelle liaison du père ou de la mère ...ce qui n'est pas rare dans ce pays où l'âge de la mortalité est parfois précoce. Les accidents de la vie sous toutes formes sont plus fréquents que chez nous...et la vie des autres doit continuer malgré tout et là, tout se réorganise en même temps...matériellement, socialement et religieusement. C'est la vie, ici comme ailleurs ,où rien n'est permanent.