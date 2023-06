​Cantonales 2021 à Saint-Pierre : Une enquête sur de supposées fausses procurations vise l’entourage du maire

Le 27 juin 2021, Béatrice Sigismeau et Philippe Potin étaient élus par 7316 voix soit 62,66% des suffrages exprimés dans le canton 2 de Saint-Pierre qui comptait 30739 inscrits. Leurs adversaires écologistes Graziella Yen-Seng et Adolphe Boyer arrivaient loin derrière avec 4360 voix.



Certaines des voix obtenues par le binôme soutenu par le maire et patron du parti Les Républicains Michel Fontaine étaient-elles frappées du sceau de la triche ?



Selon nos informations, une enquête aurait été ouverte par le parquet pour tenter de déterminer si un tel stratagème a bel et bien existé. Si tel était le cas, gageons qu’il doit être en possession d’éléments de preuves suffisamment précis car on n’ouvre pas une enquête contre une personnalité telle que Michel Fontaine sur la base de simples rumeurs.



Le processus serait le suivant : dans un secteur donné, il est facile pour une équipe municipale d’établir une liste de personnes âgées dont le degré de certitude qu’elles ne se rendront pas à leur bureau de vote est élevé.



Ensuite, la clé de voûte de la combine réside dans l’intervention d’un médecin généraliste, que l’on ne nommera pas évidemment, très proche du chef de l’exécutif municipal. Un poste clé dans l’organigramme de cette fraude supposée puisqu’il revenait à ce médecin de produire des certificats médicaux attestant que monsieur ou madame untel ne pourrait se rendre aux urnes pour raison de santé. Le terrain était ainsi préparé en vue du jour de l’élection. C’est là qu’entraient en action les petites mains de la mairie pour faire pencher la balance sur les candidats du maire. Parmi ces petites mains, une personne très proche du maire de Saint-Pierre.



Ce genre de pratiques avait déjà été dénoncée en 2015 par le concurrent aux municipales Jean-Gaël Anda. L’homme politique qui faisait partie de la majorité de Michel Fontaine encore quelques mois auparavant, avait porté plainte pour manœuvres frauduleuses à l’occasion de l’établissement de procurations. Une plainte classée sans suite par le procureur de l’époque.



Plus récemment, en 2019, ce sont les résultats du candidat Xavier Bellamy à Saint-Pierre durant les Européennes qui n’avaient pas manqué d’étonner. Le candidat de la liste LR avait récolté sur la seule commune réunionnaise du sud pas moins d'un tiers des voix qu’il avait obtenues dans toute l'île soit 3603 voix sur 10734.



L’enquête devra maintenant s’attacher à vérifier si tous les électeurs qui ont voté par procuration ont bel et bien consulté physiquement le médecin suspecté pour obtenir le fameux certificat médical nécessaire à la délivrance de la procuration. Auquel cas il n’y aurait rien à lui reprocher. Ou si les documents ont été signés sans même qu’ils aient été auscultés et auraient ainsi voté "à l’insu de leur plein gré". Ce qui changerait tout et constituerait une fraude.