A la Une . ​Canicule 2022 : Un excès de 10.000 décès en France

Santé Publique France a fait le point sur les morts constatées durant l’été 2022. La surmortalité durant cette période a été plus forte que durant la canicule de 2003. Par La rédaction - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 11:23

L’organe sanitaire national a publié un bulletin en début de semaine sur les épisodes de fortes chaleurs en métropole cette année. L’étude s’étend sur la période du 1er juin au 15 septembre : 10.420 décès en excès (morts qui ne seraient pas survenues sans la canicule) ont été enregistrés.



La métropole a subi trois vagues de chaleur en 2022. 69 départements ont été concernés par au moins un jour de canicule et deux épisodes de vigilance rouge ont vu les températures dépasser les 40°C.

Décès en excès



Santé Publique France explique que la surmortalité est de 16,7%, soit 2.816 décès en excès durant les jours déclarés comme caniculaires. Quatre régions ont été principalement concernées : Auvergne-Rhône-Alpes (+ 473 décès), Nouvelle Aquitaine (+ 436 décès), Occitanie (+ 509 décès) et Provence-Alpes-Côte-D’azur (+ 316 décès).



Mais ce sont 10.420 décès en excès toutes causes qui sont estimés en France sur l’ensemble de la période de juin à mi-septembre. SPF explique que ces personnes sont mortes au moins en partie à cause de l’exposition à des fortes chaleurs qui ne dépassaient les seuils de canicule.



L’excès de mortalité le plus important a été observé lors de la deuxième canicule (+22,7 %), durant le mois de juillet. Les personnes âgées de 75 ans et plus sont les plus touchées avec 2.272 décès en excès.

Canicule et Covid



Santé Publique France évoque aussi des décès en excès de personnes contaminées par le coronavirus. Pour 894 d’entre elles, la contraction du virus et l’exposition à des fortes chaleurs ont pu contribuer mutuellement à leur mort.



Ces décès concernaient également pour les trois quarts les personnes de 75 ans et plus.