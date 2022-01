A la Une .. ​Canada : Un père privé de voir son fils car non-vacciné

Un père canadien s’est vu suspendre temporairement ses droits de garde en raison de son refus de se faire vacciner contre le coronavirus, relate le journal le Devoir. Par N.P - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 16:01





Le tribunal québécois chargé de sa demande a suspendu les droits de garde de celui-ci. Il a été estimé que l’homme, non-vacciné et opposé aux mesures sanitaires en vigueur dans le pays, pouvait représenter un risque pour son fils de 12 ans dans le contexte de la pandémie, relate le journal



Chez son père, l'enfant ne serait pas totalement protégé contre le Covid-19



Face au variant Omicron qui se propage au Québec, le juge a estimé que la protection de l’enfant contre le virus n’était "pas totale".



Il ne serait pas dans le "meilleur intérêt (de l’enfant) d’avoir des contacts avec son père si celui-ci n’est pas vacciné et est opposé aux mesures sanitaires dans le contexte épidémiologique actuel ", a estimé le tribunal.



Le Québécois est privé de voir son fils jusqu’en février, sauf s’il décide de se faire vacciner. En attendant, l’enfant reste aux côtés de sa mère, son beau-père et leurs deux enfants de 7 mois et 4 ans.



Les autorités misent sur le vaccin



Dans la province francophone, où la situation sanitaire s'envenime, les autorités ont pris d’autres mesures pour inciter à la vaccination. D’ici le 18 janvier prochain, les Québécois qui ne disposent pas d’un passeport vaccinal ne pourront plus acheter d'alcool ou de cannabis.



