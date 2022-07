A la Une . ​Campagne sucrière : Ce qui bloque le début de la campagne sucrière

Le lancement de la campagne sucrière est compromis malgré la signature de la convention canne la semaine dernière. En cause, le nouveau protocole d'accord des cannes. Par SF - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 09:52





La question des cannes longues machines, qui ont été le point majeur de désaccord entre l’industriel et les agriculteurs lors des pourparlers de la convention, est revenue sur la table hier, lors d’une assemblée générale au CTICS.



La Canne Longue Machine reste le principal point de discorde



Le nouveau protocole d’accord des cannes et plus particulièrement l’article 4.2.15 pose problème aux planteurs. Il s’agit d’une mesure de suivi spécifique pour les planteurs présentant un ratio fibre/ richesse primaire en canne longue machine en deçà d’un certain seuil lors de la campagne précédente. Ces derniers ont deux tentatives et ont jusqu'au 15 août pour rentrer dans les clous, sous réserve d’être soumis à de nouvelles mesures. "Des propositions totalement inacceptables ont été faites par l’industriel, basées sur la sanction uniquement", déplore le syndicat des Jeunes Agriculteurs.

Après des mois de négociations, planteurs et industriels sont parvenus à un accord sur la convention canne 2022-2027 . La signature du document ayant eu lieu le 13 juillet dernier, le lancement de la campagne devait débuter dans la foulée mais un nouveau rebondissement vient retarder la coupe des cannes.La question des cannes longues machines, qui ont été le point majeur de désaccord entre l’industriel et les agriculteurs lors des pourparlers de la convention, est revenue sur la table hier, lors d’une assemblée générale au CTICS.Le nouveau protocole d’accord des cannes et plus particulièrement l’article 4.2.15 pose problème aux planteurs. Il s’agit d’une mesure de suivi spécifique pour les planteurs présentant un ratio fibre/ richesse primaire en canne longue machine en deçà d’un certain seuil lors de la campagne précédente. Ces derniers ont deux tentatives et ont jusqu'au 15 août pour rentrer dans les clous, sous réserve d’être soumis à de nouvelles mesures. "Des propositions totalement inacceptables ont été faites par l’industriel, basées sur la sanction uniquement", déplore le syndicat des Jeunes Agriculteurs.

Le protocole validé en l'absence des planteurs



Ce durcissement du protocole ne convient pas aux 6 représentants des planteurs qui le jugent “pénalisant et infligeant une pression supplémentaire aux agriculteurs”. Ils quittent la réunion en signe de mécontentement, mais le protocole a tout de même été soumis au vote et validé.



“TEREOS étant majoritaire à son AG du CTICS, il a fait passer son protocole en force lui-même. Les représentants syndicaux ont dit NON fermement !”, regrette, Dominique Clain, le président de l’UPNA.



Ce durcissement du protocole ne convient pas aux 6 représentants des planteurs qui le jugent “pénalisant et infligeant une pression supplémentaire aux agriculteurs”. Ils quittent la réunion en signe de mécontentement, mais le protocole a tout de même été soumis au vote et validé.“TEREOS étant majoritaire à son AG du CTICS, il a fait passer son protocole en force lui-même. Les représentants syndicaux ont dit NON fermement !”, regrette, Dominique Clain, le président de l’UPNA. L’intersyndicale ne décolère pas et la Commission Mixtes d'Usine (CMU) prévue ce mardi pour fixer la date de début de campagne n’a pas lieu et celle-ci ne se tiendra pas à Bois Rouge “tant que Tereos ne reverra pas le protocole de démarrage de campagne qui est discuté en début de campagne”, assure la FDSEA.