​Camélias : L'école Candide Azema cambriolée pour la énième fois

L'école élémentaire Candide Azema a été saccagée pour la 4e fois depuis le début de l'année scolaire ce samedi. Parents et équipe pédagogique craignent les représailles. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 10:17

L'école élémentaire Candide Azema a une nouvelle fois été la cible d’un cambriolage le week-end dernier.



Jet d’encre et de peinture sur les murs, le sol et les tables, pots de colle renversés, livres détruits, travaux d’enseignants déchirés... Quatre classes de l’établissement scolaire, soit une classe de CE2, un CM1 et deux CM2, ont été complètement ravagées samedi matin.



Deux jeunes surpris sur les lieux



Surpris en flagrant délit par le gardien de l’école, deux jeunes ont été placés en garde à vue à Saint-Denis le jour même.



Tous deux mineurs, ils écopent d’une mesure de réparation pénale et devront ainsi rembourser les dégâts.



“Les jeunes n’ont pas attendu Halloween pour mettre le bordel, c’est tout le temps”, nous confie un parent.



Certains parents remettent en cause l'état de l'école et déplorent le manque de sécurité au sein de l’établissement. En plus d’une fenêtre de classe défectueuse, l’école ne dispose ni d'alarme incendie, ni d'extincteurs.



Enième cambriolage à l'école



Poubelles brûlées, cantine pillée... L'établissement a déjà connu des actes de vandalisme. Il s’agit ici du quatrième cambriolage de l'école élémentaire Candide Azema depuis le mois d’août.



Le mobilier a été remis en ordre ce mardi matin pour accueillir les élèves. Après un débrayage avec les parents à l’ouverture des portes, les marmailles ont retrouvé les salles de cours dès 9h00 ce matin.