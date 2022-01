Communiqué ​COVID : pour la vaccination obligatoire immédiate des 50 ans et plus à La Réunion

Par LG - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 10:52





Puis le 11 mars 2021 recommandait la vaccination anti-Covid par les médecins libéraux à La Réunion.



Puis le 23 août 2021, soutenant la vaccination décidée obligatoire des soignants, était premier seul à la demander aussi pour les personnes âgées de 50 ans et plus et de tout âge avec co-morbidité, car à grand risque d’occuper les services de réanimation. Puis encore le 21 novembre 2021, en plein variant delta du Covid, toujours le SML Réunion premier à réclamer un pass vaccinal obligatoire pour toute la population réunionnaise éligible au pass sanitaire.



Le SML Réunion se doit de dénoncer un taux de vaccination pour la population éligible spécifiquement bas, irresponsable, de moins 18 % (décembre 2021) à La Réunion (69%) par rapport à la moyenne nationale (87%) avec des conséquences inévitablement plus dures et graves dans notre département.



Le SML Réunion dénonce encore depuis plusieurs mois le manque de courage, la lâcheté politique nationale et locale à vouloir seulement convaincre pour vacciner. Avec pour conséquences le confinement, le couvre-feu, le travail à domicile, des privations diverses, des atteintes libertaires, un climat délétère, des angoisses, des peurs, des décès par déprogrammation, une grave crise économique. Et dont on aurait pu se passer avec l’obligation vaccinale.



Le SML Réunion demande donc à nouveau pour La Réunion, même avec le variant omicron, d’urgence la décision d’une VACCINATION OBLIGATOIRE POUR LA POPULATION ÂGÉE DE 50 ANS ET PLUS, et de tout âge atteinte de co-morbidité. Et comme cela s’applique désormais en Italie, car à ce jour le seul moyen encore efficace prouvé susceptible d’écarter toute menace d’encombrement des services de réanimation avec les contraintes et conséquences déjà énumérées.



Le SML Réunion considère, contrairement à une idée reçue, que la population réunionnaise encore non vaccinée est en fait facilement accessible. Qu’il suffirait d’une volonté politique d’associer l’ARS, la CGSS, les infirmières et infirmiers libéraux et médecins notamment traitants libéraux, ce que le SML Réunion a demandé le 03 décembre 2021 en Commission Paritaire Régionale.



Le SML Réunion rappelle enfin son attachement à la vaccination obligatoire de tous les soignants et pour ceux non vaccinés au contrôle de leur interdiction d’exercice.



Que de temps perdu et souffrances inutiles, il faut sortir au plus vite de la pandémie, du moins bien vivre avec le Covid, arrêter une fois pour toute d’apeurer excessivement la population pour pouvoir traiter les vrais problèmes de la France



Pour le SML Réunion

Dr Humbert GOJON



SUR LE SUJET :



26 Janvier 2021 :



