​COVID-19 : Ouverture des déchèteries aux particuliers et aux professionnels

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de dengue en cours et compte tenu des mesures liées au confinement Covid-19, la CIVIS informe les particuliers de la réouverture à compter du lundi 27 avril 2020 de l’ensemble des déchèteries de son territoire.



Cette ouverture reste exceptionnelle dans le contexte de confinement mis en place par le gouvernement.



Les déchèteries seront ouvertes uniquement du lundi au vendredi de 8h à 12h. Les déchèteries seront fermées les samedis, dimanches et les jours fériés.



Les déchèteries de la CIVIS ouvertes sont les suivantes :



▪ Saint-Pierre : Chemin Palama (Ravine des Cabris), ZAC Roland Hoareau (Pierrefonds), Allée Bois Noirs (Bois d’Olives), Chemin

Bordier (Ligne Paradis)



▪ L’Etang-Salé : allée Montaignac



▪ La Rivière Saint-Louis : chemin la Ouette



▪ Cilaos : rue du Brûlé Marron



▪ Petite-Île : allée des Pâquerettes



Des mesures sanitaires ont été mises en place afin de protéger les agents mais également le public qui se rendra dans les déchèteries. Les gestes barrières devront être appliqués et respectés.



Les particuliers qui souhaitent se rendre dans une déchèterie devront remplir une dérogation de déplacement, en cochant la case «Déplacement pour effectuer des achats de première nécessité» (la déchèterie fait partie des établissements autorisés à ouvrir par le gouvernement pendant le confinement).



Il est également rappelé :



▪ Que les masques (chirurgicaux et autres), gants, mouchoirs jetables, lingettes, etc., doivent être mis dans des sacs fermés, puis déposés dans le bac vert car ils présentent un risque infectieux important.



Ils ne seront donc pas acceptés en déchèteries.



▪ Que la collecte des bacs verts et jaunes, des déchets verts et des encombrants se font selon les calendriers habituels. Les déchets

doivent être sortis la veille du jour de passage.



La CIVIS compte sur votre compréhension et votre civisme.



La CIVIS