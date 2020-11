​COVID 19 : La CIREST solidaire avec ses communes membres

Pour Patrice Selly, Président de la CIREST: "L’objectif est de protéger les plus faibles et les plus fragiles. A cet enjeu sanitaire et social s’ajoute un enjeu économique : protéger notre tissu économique déjà fragilisé, nos petits commerçants, nos artisans …"



Les masques achetés seront remis au communes qui se chargeront d’assurer la distribution.



Pour relever le défi et freiner la progression de la Codid19, les 6 maires de l’Est avancent ensemble.