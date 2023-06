A la Une . ​CMRS : 30 ans de surveillance des cyclones à La Réunion, une responsabilité internationale

Le Centre des Cyclones tropicaux de La Réunion fête ses 30 ans. L'occasion de revenir sur autant d’années de suivi des phénomènes cycloniques dans la zone océan Indien au cœur de Météo France Réunion et d’annoncer les départs et arrivées au sein de l’équipe. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 17:54

Météo France abrite l’un des six centres météorologiques régionaux spécialisés cyclones du monde.



Depuis le 1 juillet 1993, Météo France Réunion, assure, à travers le CMRS, la responsabilité internationale de prévoir les cyclones pour la zone Sud-Ouest de l’océan Indien.



Des prouesses technologiques



Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en trois décennies de prévisions des phénomènes cycloniques sur la zone, l’expertise et la justesse ont largement évolué, notamment grâce à un essor technologique considérable “On est passé de l’âge de pierre à celui du numérique”, assure le responsable des prévisions cycloniques, Philippe Caroff qui, arrivé à la station du Chaudron en 1990, se souvient des méthodes rudimentaires utilisés au début : “On travaillait avec de simples images photos en noir et blanc très grossières sur lesquelles on plaquait une grille plastique sur laquelle on pointait la position du phénomène cyclonique. (...) Maintenant, on a des stations de travail multi-écrans avec toutes les informations disponibles, en termes d’informations satellitaires, radars, ainsi que toutes les prévisions en modèle numérique auxquelles on a accès."



La Réunion évite l'oeil des cyclones



Les techniques ont évolué, mais “une prévision, même parfaite, ne suffit pas”, tient à souligner le directeur Météo France Réunion pour qui la communication et la collaboration avec l’ensemble des acteurs de gestion de crise sont primordiales.



Bien que l’île connaît chaque année des cyclones plus ou moins intenses au gré des saisons, La Réunion “a été plutôt chanceuse” en la matière ces 30 dernières années.



Les côtes réunionnaises n’ont en effet été touchées par aucun œil des phénomènes cycloniques sur les trois dernières décennies. L’une des plus grandes, si ce n’est la plus marquante, des frayeurs qu’a pu observer le CMRS est le cyclone intense Dina en 2002, passé à environ 60km des côtes, au Nord de l’île.



Une nouvelle directrice à la tête de Météo France Réunion



Cette conférence des 30 ans du CMRS marquait aussi le dernier jour pour le directeur de Météo France Réunion, Emmanuel Cloppet. Il prendra prochainement la tête de Météo France Antilles Guyane et laissera la place à la toute première directrice de Météo France Réunion, Céline Gauffrey, dès le 1er août prochain.



Philippe Caroff, responsable des prévisions cycloniques à Météo France Réunion, est lui aussi sur le départ, après 33 ans de bons et loyaux services au sein de la station de Météo France Réunion, laissant sa succession à Sébastien Langlet, qui connaît parfaitement les locaux.