​CIVIS: Suspension de la réception des huiles minérales usagées et des piles en déchèteries

La crise sanitaire (COVID) que subit notre Département depuis plusieurs mois ne cesse d’avoir des répercussions sur nos activités. En effet, les bateaux desservant La Réunion pour l’exportation des déchets dangereux et des huiles minérales usagées sont annulés

les uns après les autres, contraignant notre prestataire à interrompre la collecte des déchets dangereux et des huiles minérales usagées.



A compter du jeudi 27 août 2020 et jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des déchèteries du territoire ne seront plus en mesure d’accepter :

- Les huiles minérales usagées

- Les piles et accumulateurs



La CIVIS recommande donc aux administrés et usagers des déchèteries de bien vouloir garder ces éléments chez eux dans l’attente d’un retour à la normale.



La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.