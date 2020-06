Rubrique sponsorisée ​CIVIS : Reprise du Transport Scolaire pour le premier degré et les collèges

Par CIVIS - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 08:30 | Lu 95 fois

La CIVIS vous informe que le service de Transport scolaire reprendra le lundi 22 juin pour le premier degré et les collèges : maternelles, primaires et collèges.



Pour une plus grande sécurité des élèves concernés, les parents sont invités à s’assurer de la prise en charge de leurs enfants par leur bus habituel.



Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert du Transport 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).



La CIVIS vous remercie de votre compréhension.