A la Une . ​Bruno Cohen sur la perquisition à la CCIR : "Comment on peut voler une élection aux yeux de tous"





Le patron de SFER tente alors, dès novembre 2016, de démontrer le stratagème déployé par l’équipe d'Ibrahim Patel pour fausser les scores de l’élection. En novembre 2016,



"Mathématiquement, c’était impossible. Il y avait 25000 entreprises vivantes en 2010 et en 2016 on se retrouvait avec 41000 entreprises. 16000 créations en si peu de temps, avec un taux de chômage que l'on connaît à La Réunion, c’était pas possible", réaffirme Bruno Cohen aujourd'hui.



"J’ai porté plainte pour que la justice soit faite. C'est vrai que c'est long", reconnaît-il. "La Réunion est un département français et n'est pas le 57ème pays d'Afrique. Comment on peut voler une élection aux yeux de tous ? C’est une honte pour la République. J’ai porté plainte contre 34 élus. Il y 2 élus de la CCI, Rico Vimbaye et Paul Caro, qui étaient outrés par cette mascarade. C'était ces deux élus qui m’avaient amené la preuve de la fraude", par le biais d’enveloppes détournées au profit de la liste Patel.



L’ancien candidat à la présidence de la CCIR avance l’hypothèse qu’"à partir de mai-juin 2014, la CCI, sur ordre de son président ou de ses élus, a, à [son] avis, arrêté de supprimer de sa base électorale des entreprises en liquidation. Le souci qu’ont rencontré les fraudeurs, c'est que les élections qui devaient avoir lieu en 2015 ont été repoussées à 2016", ce qui a significativement augmenté le nombre d’entreprises toujours inscrite au registre de la CCI et ce qui a rendu beaucoup plus visible la fraude, qui reste encore à être confirmé à cette heure.



Pour que de telles pratiques n'aient plus lieu sur les simples enveloppes de vote, Bruno Cohen rappelle que le département de La Réunion est le dernier de France à ne pas proposer de vote électronique à ses affiliés. Le temps de l’instruction a été long, comme souvent, mais Bruno Cohen se voit aujourd’hui déjà conforté par la perquisition menée dans les locaux de la CCIR. A l’époque candidat malheureux à la Chambre de commerce, le patron de la société SFER obtient de deux élus les preuves de la "mascarade".Le patron de SFER tente alors, dès novembre 2016, de démontrer le stratagème déployé par l’équipe d'Ibrahim Patel pour fausser les scores de l’élection. En novembre 2016, une tribune libre est adressée aux médias . Dans le même temps, Bruno Cohen dépose plainte pour fraudes électorales auprès du procureur de la République. "J’avais porté plainte contre 34 élus", détaille aujourd’hui Bruno Cohen. Seuls deux élus avaient échappé à sa plainte nominative : Rico Vimbaye et Paul Caro. Les deux élus n’avaient pas accepté de fermer les yeux sur les pratiques employées."Mathématiquement, c’était impossible. Il y avait 25000 entreprises vivantes en 2010 et en 2016 on se retrouvait avec 41000 entreprises. 16000 créations en si peu de temps, avec un taux de chômage que l'on connaît à La Réunion, c’était pas possible", réaffirme Bruno Cohen aujourd'hui."J’ai porté plainte pour que la justice soit faite. C'est vrai que c'est long", reconnaît-il. "La Réunion est un département français et n'est pas le 57ème pays d'Afrique. Comment on peut voler une élection aux yeux de tous ? C’est une honte pour la République. J’ai porté plainte contre 34 élus. Il y 2 élus de la CCI, Rico Vimbaye et Paul Caro, qui étaient outrés par cette mascarade. C'était ces deux élus qui m’avaient amené la preuve de la fraude", par le biais d’enveloppes détournées au profit de la liste Patel.L’ancien candidat à la présidence de la CCIR avance l’hypothèse qu’"à partir de mai-juin 2014, la CCI, sur ordre de son président ou de ses élus, a, à [son] avis, arrêté de supprimer de sa base électorale des entreprises en liquidation. Le souci qu’ont rencontré les fraudeurs, c'est que les élections qui devaient avoir lieu en 2015 ont été repoussées à 2016", ce qui a significativement augmenté le nombre d’entreprises toujours inscrite au registre de la CCI et ce qui a rendu beaucoup plus visible la fraude, qui reste encore à être confirmé à cette heure.Pour que de telles pratiques n'aient plus lieu sur les simples enveloppes de vote, Bruno Cohen rappelle que le département de La Réunion est le dernier de France à ne pas proposer de vote électronique à ses affiliés.

Le communiqué de Bruno Cohen :



"Deux ans après ma plainte pénale en Novembre 2016 contre les 36 élus de CCIR concernant la fraude aux élections, enfin les principaux acteurs ont été mis en garde à vue ce matin.



Par voie de presse et par internet, j’avais à l’époque fait la dénonciation du vol conséquent d’enveloppes. Pour rappel, en 2010 il y avait 25 000 entreprises inscrites sur la base électorale, elles étaient plus de 40000 en 2016. 15000 entreprises vivantes de plus en 6 ans, soit 60%, est économiquement impossible!!! En octobre 2016, moins de 6000 enveloppes sont retournées à la Préfecture en NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée).



J’estime que 6000 à 8000 enveloppes ont été détournées par l’ensemble des Elus. Tous sont complices à part Rico Vimbaye et Paul Caro, qui m ont communiqué les éléments de preuve de la fraude. Il faut savoir que le pourcentage de participation dans le cadre des élections de la CCI en France sont de l’ordre de 7 %. A la Réunion, nous frôlons les 60 % !!!

En 2010, nous enregistrions 10 000 entreprises votantes; en 2016, 16 000 entreprises !!! A ce rythme, en 2022, nous pourrions peut-être envisager 22 000 entreprises votantes. Complètement absurde ! Une honte pour les institutions républicaines.



La Réunion est un département français, la Réunion n’est pas le 55ème pays d’Afrique, il est grand temps que la République reprenne ses droits, et de régler une fois pour toute ce sentiment d’impunité ambiant. Le vote de la liste Patel doit être annulé." ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 1384 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ L'opération de sauvetage de la baleine juvénile a débuté