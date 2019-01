​Brèves jaunes de Toulouse

Par définition, une brève c’est court, donc, je serai… bref !



En préambule, comme beaucoup, j’ai été Gilet Jaune au début. Pourquoi, en effet, serais-je contre un mouvement qui œuvre dans ses revendications pour une meilleure qualité de vie des citoyens ? Ce qui explique que 75 % de la population est favorable à l’augmentation du pouvoir d’achat……..mais qui refuse la violence des actes des GJ et autres assimilés. C’est blanc bonnet et bonnet blanc.



Le fin du fin, je l’ai vu, hier , à Toulouse ! Reste assis, c’est du lourd ! Des Gilets Jaunes et…. Bleus, se chargent d’observer les faits et gestes des forces de Police pour dénoncer, films et témoignages à l’appui, les « violences policières » résultant de réactions fixées dans le cadre régalien à l’encontre d’une foule en délire. Je rappelle que ces forces de Police sont sur site pour protéger le citoyen et ses biens, dans le cadre de la loi. Mais je n’oublie pas que les rassemblements sur la voie publique doivent être déclarés en Préfecture, et encadrés par un cordon de sécurité issu de l’organisateur, et selon un parcours bien défini. Tout comme le font les syndicats. Alors, oui, deux rassemblements à Paris ont été déclarés en préfecture à Paris…….pour un petit nombre de GJ bien vite débordés.



Quid de l’encadrement des manifestants ? Quid de la neutralisation des casseurs ? Quid du distingo Gilets jaunes, Gilets noirs ? Alors je trouve fort de café ces censeurs Gilets jaunes et bleus en charge de dénoncer des actions de Police dans un cadre bien spécifique , alors qu’eux même sont incapables de contenir leurs troupes casseurs et autres GJ radicalisés, et de désigner des interlocuteurs ou représentants.



Alain NIVET