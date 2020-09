​Bras des Chevrettes : Des bénévoles se mobilisent pour nettoyer leur quartier

Ce samedi 5 septembre, des bénévoles du lotissement Soleil à Bras des Chevrettes, Saint-André, ont décidé de se mobiliser pour effectuer le nettoyage de leur quartier. Crise sanitaire oblige, ils ont dû limiter le nombre de participants pour permettre à l’opération de se tenir en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires.



La Cirest s’est associée à cette opération écocitoyenne, en mettant notamment à la disposition de l’association la logistique nécessaire (bacs poubelles, gants, etc). Des ambassadeurs ont assisté les bénévoles dans le ramassage des déchets et ont assuré le tri en les disposant dans les bacs dédiés : bac jaune, borne à verre et bac gris.



Les bénévoles, sacs poubelles à la main, ont sillonné 3 km de routes du quartier, à la récolte de détritus et de déchets en tout genre qui jonchent les rues et les abords des routes. Malheureusement, la chasse a été bonne, car les bénévoles ont ramassés plusieurs sacs de déchets.



Les déchets recyclables ont été évacués par la Cirest vers les centres de tri et les déchets non recyclables vers le centre d’enfouissement.