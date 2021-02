A la Une . ​Bras-Panon : Daniel Gonthier demande l’annulation des élections municipales

Le tribunal administratif rendra prochainement son délibéré concernant la demande d'annulation des élections municipales de ​Bras-Panon. Une requête qui émane de l'ancien maire, Daniel Gonthier.

L’ancien maire de Bras-Panon, Daniel Gonthier, était devant le tribunal administratif ce mardi matin. Son recours était examiné ; il demande l’annulation des élections municipales de 2020 ainsi que l’inéligibilité du maire actuel, Jeannick Atchapa. 76 voix avaient fait pencher la balance le 28 juin 2020 lors du second tour.



Mais selon Daniel Gonthier, les agissements de son adversaire avant les élections justifieraient leur annulation. De fausses attestations d’hébergement, une vidéo d'Alain Savigny promettant des masques tout en invitant à voter pour Jeannick Atchapa. Une vidéo retirée le lendemain, une cinquantaine de masques distribués et aucune preuve de contrepartie.



Le rapporteur public a demandé le rejet de la demande de Daniel Gonthier. Le délibéré sera rendu sous quinzaine.



