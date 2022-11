A la Une .. ​Bilan routier : 22 rétentions de permis par les gendarmes ce week-end

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR), appuyés par les militaires de la réserve opérationnelle du commandement de la Gendarmerie de La Réunion, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île. Par NP - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 06:45

Dans la soirée du samedi 05 novembre 2022, les motocyclistes de la B.Mo St Paul appuyés par des personnels de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, ont effectué un contrôle des flux, en agglomération de La Possession.



Au cours de cette opération, 06 automobilistes ont été dépistés positifs à l'alcool et un, aux produits stupéfiants. Deux autres conducteurs ont été interceptés alors qu'ils circulaient sans être titulaires du permis de conduire.



Bilan de sécurité routière :



Nombre de services réalisés : 35

Nombre d’infractions : 265

Nombre de rétentions de permis : 22



Nombre d’alcoolémie : 19

Nombre de conduite sous stupéfiants : 09



Nombre d’immobilisation et fourrière : 88 dont 11 Fourrières

Nombre de défaut d’assurance : 11

Nombre de défaut de permis, conduite sous suspension/annulation : 09



Nombre de vitesses : 79 dont 09 avec interception.



Nombre de non port de ceinture : 07

Nombre d’usage du téléphone / distracteurs : 07

Nombre de non respect de priorité : 32

Nombre de non port du casque et équipement : 17

Nombre de défaut de plaque ou non conforme : 12



Nombre de vitres teintées : 11

Nombre de nuisances sonores : 19

Nombre de pneumatique usagé : 08

Nombre de défaut de contrôle technique : 13

Nombre de non-mutation de certificat d’immatriculation

Nombre de stationnement gênant ou interdit : 06