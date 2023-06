A la Une . ​Bercy accorde un mois supplémentaire aux propriétaires pour déclarer leurs biens immobiliers

Le ministère des Finances a annoncé ce vendredi 23 juin que les ménages auront finalement jusqu'au 31 juillet inclus pour valider, sans pénalités, la déclaration de leurs biens immobiliers. Par LG - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 08:21





Les personnes concernées ont désormais jusqu'au 31 juillet 2023 inclus pour effectuer la déclaration d'occupation de leurs biens destinés à un usage d'habitation.



Qui est concerné par cette nouvelle obligation ?



Cette obligation concerne tous les propriétaires, qu'ils soient des personnes physiques ou morales. Pour chacun de leurs locaux, chaque propriétaire doit indiquer à quel titre il l’occupe (résidence principale, secondaire ou local vacant) et, quand il ne l’occupe pas lui-même, l'identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023). Les locaux annexes (parking, cave ...) doivent être déclarés avec le logement dont ils dépendent.



Comment effectuer cette déclaration ?



Cette déclaration peut être réalisée, depuis le service en ligne «



