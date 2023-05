La grande Une ​Bellevue : Déjà 19 constructions illégales confirmées et d’autres qui vont suivre

19 constructions illégales confirmées, d’autres à examiner. Les autorités préfectorale et judiciaire n’en ont pas fini avec la montagne de données à défricher dans le dossier des constructions illégales de Bellevue à Saint-Paul. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 16 Mai 2023 à 10:10





"Ça a continué à augmenter", nous expose un riverain du quartier historique de Bellevue proche de l'ancienne route nationale 1. Bien placé, il a une vue immanquable sur les "tournés-virés" de ses nouveaux voisins.



"Les constructions fleurissent. Les constructions existantes prennent de l’ampleur et d’autres viennent se rajouter. Récemment, il y a même un bus qui a pris ses quartiers avec des gens qui campent dans le bus", raconte ce Saint-Paulois. De sa cour, il a aussi assisté une fois à un désherbage tout un week-end et au spectacle d’une mini-pelle qui a retourné pas mal de terrain pour aplanir.



En plus de ce qui est vu de tous, "il y a des constructions qui ne se voient pas depuis les bas à cause du relief. Les gens continuent de s’installer car ils ont peur de quoi ? De rien !", croit-il savoir au vu du laissez-faire depuis des années. "Au mois d’avril, il y a un container qui est arrivé dans la cour d'une maison. Pas loin, une personne a construit un super auvent, on croirait voir un ranch, c’est impressionnant !", raconte ce riverain.



Selon nos informations, la gendarmerie est passée faire un repérage depuis un hélicoptère en fin d’année dernière.



Au vu du temps que prend la procédure d’identification des personnes nouvellement installées, certains riverains redoutent que les autorités finissent par laisser faire en déclassant les terrains et en cédant les parcelles occupées. Bref, la bonne méthode de la régularisation bien connue de nos mairies pour conserver la paix sociale.



Concernant le réseau électrique, "les nouveaux fonctionnent au solaire. Je peux vous dire que quand nous on a eu des coupures de courant, chez eux c’était Versailles !", s'en souvient ce riverain.



Un pari sur une évolution favorable du PLU



Pour l'eau, les riverains croient savoir que des branchements marron sont pratiqués. "Quand j'étais allé jusqu'au réservoir de la Créole un peu plus haut, vous pouviez même marcher sur les tuyaux lorsque vous vous promeniez vers la Ravine Tabac", s'en souvient-il.



Quant aux sanitaires, il s’imagine que certains disposent de système d’évacuation individuel à défaut pour le secteur d’être évidemment relié à l’assainissement collectif. "Certains ont creusé, ont fait des maisons en dur donc ils ont dû faire des fosses septiques".



Le profil de ces "nouveaux" habitants de Bellevue pourrait tordre le coup à des préjugés selon lesquels ce serait des gens sans trop de moyens qui viendraient créer leur case. "Il y a des gros 4x4, des gros fourgons. Ce n’est pas le citoyen lambda qui n’a pas de revenus. On est sur des gens qui sont en train de prendre position sur des terrains qui ont de l’avenir, qui devancent la publication d’un futur PLU qui déclasserait la zone", entrevoit ce riverain impatient de voir enfin la réaction des autorités.



Le parquet de Saint-Denis nous confirme que le dossier pénal est toujours en cours et que l’enquête a d'ailleurs pris en compte les signalements des riverains reçus au parquet.



