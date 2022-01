A la Une . ​Belgique : Un Français écroué pour avoir poussé une femme sur les rails d’un métro

Un Français de 23 ans dort actuellement en prison. À Bruxelles ce vendredi, il avait violemment poussé une femme sur les rails d’un métro quelques secondes avant son arrivée. Heureusement, le conducteur a pu s’arrêter in extremis. Par Stéphane Pierrard - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 09:53

Le parquet de Bruxelles a annoncé qu’un Français de 23 ans était inculpé pour tentative de meurtre. Il est actuellement incarcéré en Belgique. Vendredi dernier, il avait violemment poussé une femme attendant le métro dans une station de la capitale belge. Surprise, elle était tombé sur les rails alors qu’un métro entrait dans la station. Le rame a pu s’arrêter brusquement et éviter le pire. Une vidéo de cette agression a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion dans le pays.



Un suspect connu de la justice française



La victime et le conducteur du métro, en état de choc, ont été brièvement hospitalisés. La femme est légèrement blessée. Quant à l’auteur des faits, il a rapidement été identifié et interpellé dans une autre station de métro. Le suspect a été présenté à juge d’instruction samedi, en vue d’une mise en examen pour tentative de meurtre.



Identifié comme Benjamin P. par le médias belge, l’homme de 23 ans serait connu des services judiciaires français pour des faits de vol et relatifs aux stupéfiants, et n'aurait pas de domicile connu en Belgique. Originaire de Nancy, il n’aurait aucun lien avec la victime. Une expertise psychiatrique est d’ores et déjà prévu prévue.



Video choquante : un homme pousse une femme sur les rails du métro à #Bruxellespic.twitter.com/RVaZ0Txz5q

— LesNews (@LesNews) January 15, 2022