​Bébour, 4e cirque de La Réunion

Je vous invite aujourd’hui à la découverte du site exceptionnel de Bébour. Pour ceux qui ne le connaisse pas, cette réserve naturelle, abritant en son sein une forêt primaire dense et luxuriante, se trouve dans les hauts de la commune de Saint-Benoît.

C’est un lieu idéal pour ceux qui souhaitent se ressourcer et se connecter avec la mère Nature et découvrir pour les amateurs de randonnées, par des sentiers balisés, la beauté d’une forêt primaire, la forêt de Bélouve.



Préservée et protégée des nuisances sonores, vous prenez de profondes inspirations et vous vous connectez aux chants des oiseaux endémiques, rencontrez des caméléons et des insectes rares.



Cette forêt est un véritable havre de paix pour la faune et la flore locales, et une promenade à travers ses sentiers verdoyants est une expérience hors du temps. Que vous soyez débutants ou expérimentés, cette richesse s’offre à vous et se laisse contempler.



Les cascades de Bébour sont également une attraction du site. La cascade de Grand Galet est la plus connue, avec une chute d’eau de 30 mètres qui crée un bassin naturel où les visiteurs peuvent se baigner. La cascade de Takamaka est également impressionnante, avec une hauteur de plus de 100 mètres.



Mais saviez-vous que le chercheur géographe réunionnais René ROBERT a démontré dans un de ses ouvrages que Bébour était également à l’origine un cirque, comme Salazie, Mafate, et Cilaos avec une histoire commune construite autour du Gros Morne faîte d’érosions et d’accidents tectoniques.



C’est justement lors de fortes éruptions volcaniques qu’au long des siècles les coulées se sont concentrées vers ce cirque de l’Est et qu’à disparu peu à peu l’une des quatre formations géologiques « qui formaient un clan ».



Ainsi laissons la plume de cet honorable géographe pour conclure cet article : " C’est la tragédie de Bébour. Cirque, il ne le sera jamais plus. La planèze a remplacé l’amphithéâtre qui aurait tellement plu. Mais à la surface, profitant de conditions favorables plurielles, le relief déchu offre aujourd’hui un endémisme exceptionnel. "