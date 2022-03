A la Une .. ​Baudelaire à Salazie

Et nous poursuivons l’écriture à Baudelaire en vous proposant de participer à un concours de poésie dans le cadre du Printemps des Poètes. Notre concours s’est achevé le 27 février dernier . Les membres du jury se sont réunis. Comme chaque année nous avons réceptionné bon nombre de lettres de La Réunion, de la Métropole et aussi de la Belgique, de la Pologne… Il n’y a pas de frontière pour écrire à Baudelaire. Mais voilà lors de notre première rencontre (de visu et par téléconférence) nous n’avons pas pu départager les… six finalistes.Ces finalistes ont reçu chacun les arguments très favorables. Six participants nous ont transmis des belles lettres d’une belle qualité poétique qui proviennent de La Réunion comme d’ailleurs. Dignes de les envoyer à Charles Baudelaire.Nous avons donc décidé de nous réunir à nouveau la semaine prochaine pour les relire et déterminer les deux gagnants et oui, il y aura seulement deux gagnants qui remporteront les deux coffrets d’ouvrages des éditions de l’Orma offerts par la Mairie de Salazie.Alors on patiente encore une petite semaine ?Dans la foulée et si vous vous ennuyez, pourquoi ne pas lire « Baudelaire, l’art contre l’ennui » écrit par Stéphane Guégan. prenez le temps de pénétrer dans le monde de Baudelaire qui, au XIXème, n’avait de cesse de mêler ses poèmes avec les couleurs de quelques grands peintres tels que Delacroix, Goya…Et nous poursuivons l’écriture à Baudelaire en vous proposant de participer à un concours de poésie dans le cadre du Printemps des Poètes. Voici le lien CONCOURS DE POESIE A la semaine prochaine…