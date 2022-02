La grande Une ​Batsirai à Madagascar : Le bilan s’alourdit

Le cyclone Batsirai continue de faire d’importants dégâts sur la Grand-Île. Les autorités font état d’au moins 10 morts, plus de 43 000 personnes déplacées et de nombreux points de coupures de la circulation. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 08:07

Le bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar (BNGRC) recense au moins 10 morts liés au passage de Batsirai au plus près de la Grande-Île, un nombre qui pourrait être revu à la hausse, puisqu'il s’agit d’un bilan provisoire émis ce dimanche soir.



Au moins 10 morts et des milliers de personnes déplacées



Ces décès sont répertoriés dans les régions de Fitovinany (3), de Vatovavy (3) et de Haute Matsiatra (4).

A Ambalavao (dans la Haute Matsiatra ), trois personnes ont perdu la vie à la suite de l’effondrement de leur maison.



Plus de 43.000 personnes ont été déplacées et le réseau routier est fortement endommagé.

Une douzaine de routes et plus d’une dizaine de ponts sont coupés à la circulation. La route nationale 7(RN7) est le plus touchée par les coupures, en raison de la montée des eaux.