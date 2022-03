A la Une .. ​Batsirai : Etat de calamité agricole reconnu pour 20 communes

Entre le 2 et le 4 février dernier, La Réunion était secouée par le cyclone intense Batsirai. Un mois plus tard, l’état de calamité agricole est reconnu pour 20 communes. Par LG - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 17:56

L’épisode cyclonique Batsirai a mis à mal la production locale de fruits et légumes. Le 25 février, le ministre des Outre-mer décidait de la reconnaissance du caractère exceptionnel du phénomène de pluie subi par 20 communes. Un arrêté préfectoral vient d’être publié en ce sens.



Les communes des Avirons, Cilaos, l’Entre-Deux, l’Etang-Salé, Petite-Ile, La Plaine des Palmistes, Le Port, La Possession, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie, Le Tampon, Trois Bassins sont déclarées en zone sinistrée au titre des calamités agricoles pour les pertes de récoltes et de fonds. L’intervention du fonds de secours y est autorisée dans son volet agricole.

Voici le communiqué de la préfecture :



Le ministre des outre-mer a autorisé l’intervention du fonds de secours pour indemniser les pertes agricoles engendrées par le passage du cyclone BATSIRAI pour les 20 communes suivantes : Les Avirons, Cilaos, Entre-Deux, L’Etang-Salé, Petite-île, La Plaine des Palmistes, Le Port, La Possession, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie, Le Tampon, Les Trois Bassins.



Sur cette base, le préfet de La Réunion a pris un arrêté de reconnaissance de calamité agricole le 04 mars 2022.



Les agriculteurs sinistrés sont invités sans attendre à procéder à leur demande d’indemnisation. Les imprimés sont à retirer en mairie, auprès de la Chambre d’Agriculture ou des organisations de producteurs.



Pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre du fonds de secours, les agriculteurs doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales et avoir télédéclaré leurs surfaces sur le site Télépac.



Concernant les pertes de récoltes, ils doivent avoir perdu plus de 13 % de leur chiffre d’affaires total et plus de 25 % de la production concernée. Les pertes de fonds sont également éligibles sur la base des justificatifs qui seront fournis.



Les dossiers complets devront être déposés au plus tard le 31 mars 2022 en mairie ou auprès des organisations de producteurs pour une transmission à la DAAF.



Pour tout renseignement, il est possible de contacter la DAAF :

0262 33 36 21

0262 33 36 25

0262 33 36 27

