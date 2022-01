A la Une . ​Bassin Bleu : Les gendarmes font respecter les mesures sanitaires

Une nouvelle opération de contrôle a été menée par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît. Contrôle du port du masque, des points de vente, du pass sanitaire... Tout est passé au crible ce mardi au Bassin Bleu de Saint-Benoît. Par Stéphane Pierrard - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 16:34





Les forces de l’ordre ont dans le viseur les personnes se baladant sans masque et les points de vente. Même les gens consommant assis sont contrôlés au niveau de leur pass sanitaire. L’occasion aussi de rappeler aux gérants des ERP (établissement recevant du public) la législation en vigueur. "Il y a beaucoup de contrôles, à l’instar de celui réalisé hier soir pour le couvre-feu de Saint-Benoît où nous avons verbalisé 30 personnes qui n’avaient pas leur certificat de déplacement, aujourd’hui nous continuons nos contrôles à Bassin Bleu, à Sainte-Anne. Il s’agit d’une aire de pique-nique avec deux ERP qui ont été contrôlés où nous n'avons relevé aucune infraction", précise le capitaine Jean-Bruno Perchicot, commandant en second de la compagnie de Saint-Benoît.



De plus, le préfet a pris des arrêtés interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique et les rassemblements de plus de six personnes pour les pique-niques.



