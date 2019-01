​Baignade interdite au Bassin bleu

La mairie de Saint-Benoît informe les usagers que la baignade sera strictement interdite au Bassin bleu à compter du mercredi 16 janvier et jusqu’à la fin des travaux de curage. L’aire de pique-nique reste quant à elle accessible.



Depuis les dernières fortes crues, des roches se sont amoncelées au fond du bassin. Afin de redonner toute son attractivité au Bassin bleu et pour des questions de sécurité, la commune a décidé d’entreprendre des travaux de curage cette semaine. Ainsi, la mairie a pris un arrêté pour interdire l’accès à la zone de baignade pendant la durée des travaux estimée à 10 jours, sous réserve de conditions climatiques favorables. L’opération consiste à extraire les roches qui se sont accumulées sur 2 à 2,5 mètres de profondeur. Celles-ci seront ensuite utilisées pour renforcer les berges du bassin. Les baigneurs pourront à nouveau nager dans les eaux limpides du bassin bleu dès la fin des travaux. La mairie communiquera dès que possible sur la réouverture de la zone de baignade.