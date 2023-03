A la Une . ​Bac : Coup d'envoi des épreuves de spécialité

Les 8.362 candidats au baccalauréat de l’académie de La Réunion commencent à plancher sur les épreuves de spécialité ce mardi. Par NP - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 06:17

Les 8.362 candidats de l’académie de La Réunion présentent ce mardi les épreuves d’enseignements de spécialité. Parmi eux, 5.543 candidats en voie générale et 2.819 candidats en voie technologique.



Les inscrits dans la voie générale passent les épreuves dans les 11 enseignements de spécialité, à savoir :

- Arts (333 candidats),

- Histoire-géographie géopolitique & sciences politiques (1 438 candidats),

- Humanités, littérature et philosophie (913 candidats),

- Langue littérature et cultures étrangères et régionales (1 131 candidats),

- Littérature et langue et culture de l’antiquité (7 candidats),

- Mathématiques (1 778 candidats),

- Numérique et sciences informatiques (328 candidats),

- Physique-Chimie (1 473 candidats),

- Sciences de la vie et de la terre (1 666 candidats),

- Sciences économiques et sociales (1 746 candidats),

- Sciences de l’ingénieur (195 candidats).



Les candidats de l’académie inscrits dans la voie technologique passeront les épreuves de spécialité en fonction de la série dans laquelle ils sont inscrits.



Chaque candidat est convoqué sur deux journées (un jour par épreuve) aux deux épreuves correspondant chacune à une spécialité de sa formation. Les sujets sont conformes au programme limitatif de chaque discipline et aux attendus de la classe de terminale. Selon les spécialités, ces épreuves sont complétées par des épreuves orales ou d’évaluation des compétences expérimentales.

Etre présent 30 minutes avant le début de l’épreuve



Il est recommandé et mentionné sur les convocations des candidats de se présenter dans le centre d’épreuve 30 minutes avant le début de l’épreuve. Au-delà, de l’heure de début d’épreuve, seul le chef de centre peut autoriser, à titre exceptionnel, l’accès à la salle de composition, sans temps supplémentaire.



Une correction en trois temps



La correction est dématérialisée, pour toutes les épreuves, à l’exception des épreuves d’ Arts plastiques (voie générale), Conception et création en design et métiers d’art (série STD2A), épreuves spécifiques écrites des séries binationales (Abibac, Bachibac), et l’épreuve écrite de l’épreuve pratique de la série technologique hôtellerie et restauration (STRH). Elle se déroule en trois étapes.

En amont, les commissions d’entente réunissent tous les correcteurs pour expliciter et échanger sur les recommandations de correction spécifiques à chaque discipline.



Puis, pendant la période de correction, un accompagnement par les corps d’inspection est mis en œuvre afin de répondre aux éventuelles interrogations ou difficultés des correcteurs.



Une phase d’harmonisation finale permet un traitement équitable de tous les candidats, par la réunion des correcteurs qui peuvent ainsi corriger les éventuels écarts de notation.