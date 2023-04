A la Une . ​BQP 2023 : Du matériel de bricolage inclus dans le panier péi

Comme chaque année, le Bouclier Qualité Prix a été retravaillé. Alors qu’il contenait 153 produits pour un prix maximum de 348 euros en 2022, le nouveau panier est élargi à de nouveaux produits et secteurs. Suite aux négociations qui ont démarré dès janvier dernier, le dispositif de lutte contre la vie chère concerne désormais aussi du matériel de bricolage. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 10:54

Le groupe Ravate, avec les enseignes Leroy Merlin et Weldom et le groupe GBH avec l'enseigne Mr Bricolage, sont les premiers à proposer, avec l'appui du syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion, la mise en place d'un BCP Bricolage.



L'élargissement du BQP traditionnel vers d'autres secteurs que la grande distribution à dominante alimentaire correspond à un engagement fort de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.



Découvrez la liste des produits du BQP Bricolage :

- Appareil sanitaire pack WC à poser

Appareil sanitaire pack vasque simple

Pinceau plat

Peinture intérieure blanc acrylique mat

Ampoule E27

Flexible douche

Pommeau de douche

Jeu de tournevis

Mitigeur lavabo

Mitigeur douche

Mitigeur bain douche

Mitigeur évier

Poignée de porte à clefs

Battant lunette WC blanc

Interrupteur va et vient blanc

Prise courant

Rouleau peinture avec manche

Silicone sanitaire

Mastic acrylique blanc

Mécanisme WC éco

Bâche extérieure

Robinet d'arrêt WC



Ces produits seront disponibles dans les 14 magasins Weldom, Leroy Merlin et Mr Bricolage.

Tout savoir sur le nouveau BQP 2023