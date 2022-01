A la Une .. ​Avec 1.186 faits recensés en 2021, les violences envers les élus augmentent

Sur les 11 premiers de l’année 2021, 1.186 élus ont été victimes de violence. Dans les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur, 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints font partie des victimes. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 10:30

Le mardi 11 janvier, Gérald Darmanin a annoncé sur RTL que 300 plaintes pour "menace de mort" avaient été déposées par des élus. Des plaintes enregistrées depuis le mois de juillet et l’entrée en vigueur du pass sanitaire. "Dans ce cadre particulier des antivax, il y a énormément de dépôts de plainte pour menaces", a ajouté le ministre. Gérald Darmnin a précisé que certaines de ces menaces avaient également été formulées "au nom de l’islam radical" et qu'elles étaient "de tous les ordres".



Emmanuel Macron déplore "l'intensification des violences"



Les chiffres du ministère de l’Intérieur sont sans appel et traduisent une augmentation des violences envers les élus. Sur les 11 premiers mois de 2021, 1.186 élus ont été ciblés dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints. Les agressions physiques se traduisent par une hausse de 47 % par rapport à 2020. Les 419 outrages recensés représentent une hausse de 30%.



Le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand recevra mardi prochain le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et le garde des sceau, Eric Dupond-Moretti, pour discuter de la problématique. Le président Emmanuel Macron a déploré lundi, lors d'un déplacement à Nice, "l’intensification des violences" contre les élus.



Pas plus tard que ce dimanche 9 janvier, Stéphane Claireaux (LRM), le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, a annoncé qu’il porterait plainte après avoir été agressé devant son domicile par des opposants au pass sanitaire.



La garage personnel du député de l’Oise Pascal Bois (La République en marche) a été incendié à Chambly le 29 décembre. Des inscriptions contre le pass vaccinal ont été découvertes sur un mur d’enceinte de son habitation.