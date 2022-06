A la Une . ​Autisme : Défi relevé pour Jérôme et son fils Lucas

Pari réussi pour Jérôme et Lucas qui ont mis un point final ce week-end à un projet global de sensibilisation à l’autisme à travers un défi sportif qui sert de décor à un documentaire présenté dans quelques mois. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 11:46





Jérôme a bouclé ce 4 et 5 juin une épreuve de triathlon extrême, le AlpsMan qui se déroule autour du très beau lac d'Annecy. Le papa de Lucas a franchi la ligne en portant sur ses épaules celui qui lui donne cette motivation. Vidéo - Le défi alpin de Lucas, autiste, et de son papa



L’épreuve a commencé avec une petite surprise lorsque le Dionysien a découvert, samedi au départ à 8h, que le timing à respecter pour boucler l’épreuve de natation incluait la transition avec le vélo.



Cette frayeur de plus n’aura pas eu raison de sa détermination à faire vivre la cause en faveur de la sensibilisation à l’autisme dont est atteint son enfant.



Les images de sa participation au Alpsman seront versées à la réalisation en cours d'un documentaire qui sera présenté en fin d'année et dont le but est de promouvoir le sport comme moyen d'inclusion pour les autistes. D'ici la présentation de ce documentaire, vous pouvez toujours encourager cette cause en contribuant à la cagnotte du projet "L'espoir pour défi"