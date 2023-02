​Australie : une adolescente tuée par un requin dans une rivière

Une adolescente de 16 ans est décédée ce samedi 4 février en Australie après avoir été attaquée par un requin dans la rivière Swan, à Fremantle dans la banlieue de Perth.



Le requin a grièvement blessé la victime alors qu’elle nageait avec ses amis, d’après le communiqué du gouvernement de l’Etat d'Australie-Occidentale.



Les secouristes l’ont sortie de l’eau et tenté de la ranimer, en vain. Elle a été déclarée décédée sur place.



Un fait très rare



Peu avant le drame, la bande était sur des jet skis. C’est là que "les adolescents auraient vu un groupe de dauphins dans les environs et la jeune fille aurait sauté dans l’eau pour nager avec eux", a expliqué Paul Robinson de la police de Fremantle. Ce dernier a également indiqué que les experts ont confirmé que ce n’est pas courant de trouver des requins dans cette partie de la rivière.



Une telle attaque ne s’était en effet plus produite depuis un siècle. La dernière attaque mortelle dans la rivière Swan remonte à janvier 1923 et avait coûté la vie à un adolescent de 13 ans.



Le gouvernement de l'Etat a appelé la population à faire preuve de prudence dans la rivière Swan.



La dernière attaque mortelle dans une rivière en Australie remonte à 1960, quand un requin bouledogue d'une longueur estimée à 3,3 mètres s'en est pris à un plongeur à Roseville Bridge à Sydney.