A la Une .. ​Australie : Le logo phallique de la Women’s Network retiré par le gouvernement

Le logo choisit pour la Women’s Network, le "Réseau des Femmes" du département du Premier ministre australien, ne passe pas. Et pour cause, le graphisme fait largement penser à un sexe masculin.. Par NP - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 07:54





Créé en 2019 lors d'un changement de marque réalisé en interne, il a récemment fait surface sur les réseaux sociaux. Depuis, les critiques pleuvent. “C'est définitivement un coq et des couilles avec un pubis. Les balles servent également de seins. Je pense qu'un adolescent faisant une expérience de travail est venu avec celui-ci. Dans 30 ans, cet adolescent deviendra notre premier ministre”, peut-on lire sur twitter, où le hastag #WomensNetworkLogo a été créé.



I really thought this logo for the Department of the Prime Minister and Cabinets womens network was fake but uh.. do they know?https://t.co/d4qCybvVFV pic.twitter.com/x2YwQ4g4zT

— FuckingKangaroos (@FckingKangaroos) March 12, 2022





Alors que gouvernement avait été critiqué pour sa gestion de l'affaire Christian Porter, lorsqu’une allégation historique d’agression sexuelle contre le procureur général de l’époque avait été révélée, certains y voient un acte volontaire.



They know what they’re doing. It’s intentional. #womensnetworklogo #womensnetwork pic.twitter.com/okvWELpSLu

— Becks (@letvictoriavote) March 14, 2022





"Des fonds publics ont été dépensés pour recruter un graphiste, choisir la conception, sélectionner les couleurs, approuver, imprimer et publier ce logo pour le Réseau des femmes du Premier ministre et du Cabinet.", s’est insurgé Older Women's Network of Australia.



Le logo jugé obscène retiré



Face à la polémique, le gouvernement a dû s’exprimer.



"Le Premier ministre et le Cabinet du Premier ministre ne faisaient pas partie de la conception de ce logo" , a déclaré ce lundi le ministère dans un communiqué.



Le logo a depuis été retiré du site Web du département, en attendant la consultation du personnel. En Australie, le logo de la Women’s Network, le "Réseau des Femmes" du département du Premier Ministre et Cabinet (PM&C), n’est pas passé inaperçu. Alors que celui-ci est composé d’un “W” (pour Women’s) et d’une sorte colonne au bout arrondi, nombreux sont ceux qui y voient plus un sexe masculin qu’un logo qui défend une cause féministe.Créé en 2019 lors d'un changement de marque réalisé en interne, il a récemment fait surface sur les réseaux sociaux. Depuis, les critiques pleuvent. “C'est définitivement un coq et des couilles avec un pubis. Les balles servent également de seins. Je pense qu'un adolescent faisant une expérience de travail est venu avec celui-ci. Dans 30 ans, cet adolescent deviendra notre premier ministre”, peut-on lire sur twitter, où le hastag #WomensNetworkLogo a été créé.Alors que gouvernement avait été critiqué pour sa gestion de l'affaire Christian Porter, lorsqu’une allégation historique d’agression sexuelle contre le procureur général de l’époque avait été révélée, certains y voient un acte volontaire."Des fonds publics ont été dépensés pour recruter un graphiste, choisir la conception, sélectionner les couleurs, approuver, imprimer et publier ce logo pour le Réseau des femmes du Premier ministre et du Cabinet.", s’est insurgé Older Women's Network of Australia.Face à la polémique, le gouvernement a dû s’exprimer."Le Premier ministre et le Cabinet du Premier ministre ne faisaient pas partie de la conception de ce logo" , a déclaré ce lundi le ministère dans un communiqué.Le logo a depuis été retiré du site Web du département, en attendant la consultation du personnel.