​Australie : Collision mortelle entre deux hélicoptères

Deux aéronefs se sont percutés au-dessus de La Côte d’Or australienne ce lundi et se sont écrasés sur un banc de sable au large d’une plage. Plusieurs décès sont à déplorer. Par La Rédaction - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 17:38

Le bilan humain est très lourd et fait état pour l’instant de quatre morts. Trois personnes ont été grièvement blessées et six souffrent de blessures plus légères. Les autorités australiennes expliquent que les deux hélicoptères sont entrés en collision aux alentours de 14 heures près d’une plage très touristique sur La Côte d’Or, au Sud de Brisbane.

Les deux aéronefs se sont ensuite écrasés sur un banc de sable à proximité d’un complexe hôtelier à thème. En tout, 13 victimes sont à déplorer dont quatre décès. Les premiers éléments de l’enquête suggèrent qu’un hélicoptère venait de décoller pendant que l’autre s’apprêtait à venir se poser.