​Augustine : "Les clubs sont pris à contre-pied"

Les montées et descentes gelées cette année, puis finalement non… Le revirement de situation de la LRF offre au candidat Alex Augustine l’occasion de porter une attaque sur la gestion du calendrier. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 09:43 | Lu 532 fois

Les hostilités sont lancées en vue de la présidence de la Ligue réunionnaise de football. Surpris comme tous les clubs engagés dans les différents niveaux de championnat par l’annonce de la possibilité d’une montée et d’une descente par tableau de championnat de Régional, Alex Augustine commente ce changement des règles quasiment à la fin du match.



"Pas plus tard que le 22 octobre, Yves Ethève affirmait qu’il n’y aurait ni montée ni descente", rappelle d’emblée Alex Augustine, candidat déclaré à la présidence de la Ligue réunionnaise de football dont l’assemblée élective est désormais programmée. Elle aura lieu le 24 janvier.



Le président de la LRF annonce désormais dans les journaux qu’il y aura finalement des montées et des descentes. "Cette annonce amène plusieurs interrogations auxquelles le président doit répondre : comment faire un classement alors que le championnat n’arrivera peut-être pas à la fin des matches allers ? Comment faire des montées quand les articles 8bis et 8ter de la Ligue ne sont pas respectés ?", questionne Alex Augustine. Ces articles du règlement de la saison de football définissent pourtant que les clubs sont tenus d'engager une équipe minimum dans les catégories de jeunes (de U17 à U7) sous peine de ne pouvoir accéder à la division supérieure. Or cette saison, tous les moyens ont été concentrés sur la vitrine que représente la Régional 1, amorçant du même coup la perte du nombre de licenciés chez les sections de jeunes.



"Les clubs sont pris à contrepied", déplore Alex Augustine, rappelant la déclaration contradictoire et toute récente d’Yves Ethève. C’était le 22 octobre à peine : "On ne peut pas baser un championnat que sur une seule phase", affirmait-il en parlant de la possibilité d’organiser la seule phase de matches allers pour boucler le championnat 2020 totalement chamboulé par le Covid.



Mais il y a deux jours, revirement de situation, le président annonce être tenu de suivre la note du Comité exécutif de la FFF en date du 16 avril et signée du président Le Graët.



Cependant, affirme Alex Augustine, la Ligue n’est pas tenue de suivre cette note du COMEX puisqu’elle exclut les compétitions des ligues et districts organisées sur une année civile, comme c’est le cas à La Réunion. "La question que je me pose est : pourquoi ce revirement de situation puisque la LRF n’est pas concernée par ces mesures", attend-t-il une réponse.



Pour le coup, si le calendrier de la Ligue Réunionnaise était calqué sur l’année scolaire, le championnat aurait pu déborder sur l’année 2021 afin de jouer l’intégralité des phases allers et retours. Tel ne sera pas le cas.



Ces derniers semaines, le président de la Ligue a même été pour la première fois désavoué par les maires, à commencer par son plus fidèle soutien Michel Fontaine. La Ville de Saint-Pierre avait été la première à siffler la fin des tergiversations en annonçant ne plus pouvoir mettre à disposition ses terrains municipaux dès la mi-décembre et jusqu’à fin janvier. Une décision entérinée par les directeurs des services des sports des 24 communes quelques jours plus tard. La double peine du calendrier civil se confirmera pour les clubs qualifiés pour la Coupe de France. Ils devront se débrouiller pour maintenir un état de forme avant leurs matches durant le mois de janvier.





