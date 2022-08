​Augmentation des tarifs EDF : Serge Hoareau demande un tarif réglementé de l'énergie pour les acteurs de l’eau

Président de l’Association des maires du Département de La Réunion (AMDR), Serge Horeau a adressé au Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin et au Ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco un courrier relatif à l’augmentation des tarifs EDF à La Réunion.



Il y fait part des conséquences de l’augmentation des tarifs sur les acteurs de l’eau de la Réunion. Runéo, Cise-Réunion, Sudeau, Saphir, La Créole, SPL Sources & Eaux, ont fait remonter leurs inquiétudes au préfet le 25 août dernier.



L’augmentation de leurs charges d’électricité de près de 20% en février, ce qui se traduit par des surcoûts de plusieurs millions d’euros en fonction de chaque entité, relaye le président de l’AMDR au ministère des Outre-mer.



Dans leur courrier au préfet, les acteurs de l'Eau à La Réunion font par ailleurs valoir le fait que " la volonté du législateur de limiter à 4% la hausse des tarifs d’énergie pour les particuliers et les entreprises n’est pas respectée à La Réunion car certains leviers nationaux proposés par l’État ne sont pas actionnables sur notre territoire ", indique Serge Hoareau qui dit partager totalement “ce constat, objectif, et ces inquiétudes, légitimes”.



Il demande que l'ensemble des acteurs de l'Eau à La Réunion bénéficient, au même titre que les particuliers, d'un tarif réglementé de l'énergie :



“Une telle mesure doit permettre d'assurer l'équilibre économique à court terme de ces structures essentielles, de garantir la continuité de service public en matière d'accès à l'eau potable et de minimiser l'impact de l'inflation des tarifs de l'énergie sur la facture d'eau des administrés”, indique-t-il.