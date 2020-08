​Aucun cas de Covid-19 dans les Offices de tourisme du sud, les locaux rouvriront leurs portes le 24 août

Le dimanche 16 août dernier, l'office de tourisme "Destination Sud Réunion" faisait état d'une suspicion de contamination par le virus de la COVID-19 au sein de son personnel.



En conséquence, les Offices de tourisme de Cilaos, de l'Etang-Salé et de Saint-Pierre avaient fait l'objet d'une mesure de fermeture.

Les tests effectués ont permis de lever cette suspicion.



L'ensemble des locaux des offices de tourismes ayant fait l'objet de mesures de désinfection, les offices de tourisme de Cilaos, de l'Etang-Salé et de Saint-Pierre rouvriront dès le lundi 24 août 2020.



Le public sera accueilli de 9h00 à 12h00 dans le respect des règles énoncées par le protocole sanitaire et un service d'accueil téléphonique sera déployé de 13h00 à 16h00.



"Destination Sud Réunion" continuera à appliquer rigoureusement le protocole et les gestes barrières et rappelle l'importance de celles-ci dans le contexte sanitaire.