Attaque à Notre-Dame en 2017 : L'héroïque policier réunionnais qui a tiré sur le terroriste témoigne

Le verdict est attendu ce soir. Farid Ikken, 43 ans, encourt 25 à 28 ans de réclusion criminelle pour avoir bondi sur deux policiers en 2017 sûrement dans le but de réaliser une attaque d’ampleur devant ou à l’intérieur de Notre-Dame à Paris en juin 2017. Le troisième policier, un Réunionnais, que l’on nommera Julien, revient sur l’incident. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 16:24 | Lu 582 fois





Son intention, selon Julien, était vraisemblablement d’utiliser les deux "grands couteaux de boucher" qui se trouvaient dans un sac d’ordinateur qu’il portait et de pénétrer dans la cathédrale. "J’ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Il aurait pu attraper n’importe quel touriste et l’égorger".



Des pensées et des images qui l’ont hanté et qui ont affecté aussi bien sa vie professionnelle que privée. Mais six mois plus tard, Julien a été décoré de la médaille d’or de la sécurité intérieure et s’est vu muté à La Réunion où il exerce toujours le métier. "Je suis fier d’être policier". En effet, il y a de quoi.



*Prénom d'emprunt

La période était sombre en France à cette époque-là. Les menaces et attaques se multipliaient et les forces de l'ordre étaient tout sauf sereines. Ce jour-là, en juin 2017, Julien* était affecté devant Notre-Dame à Paris avec deux collègues. J'ai entendu mon collègue crier et j'ai vu qu'il était blessé , raconte-t-il. L'agresseur était sorti de nulle part et criait 'C'est pour la Syrie'. L'autre policier était tétanisé. J'ai compris que c'était à moi d'agir et j'ai tiré au niveau du bassin. On essaye de faire au mieux dans ces cas-là parce qu'il y a un risque de ceinture explosive mais je n'avais pas d'arme alternative". C'est à ce moment que Farid Ikken criait les prières d'adieu.



