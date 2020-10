National ​Attaque à Notre-Dame en 2017 : Farid Ikken condamné à 28 ans de réclusion criminelle

Farid Ikken, l'Algérien qui avait agressé trois policiers en préparant une attaque terroriste devant Notre-Dame à Paris en 2017, a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 17:56 | Lu 57 fois

L’agresseur au marteau de trois policiers devant la cathédrale de Notre-Dame en 2017 a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle avec une période de sureté de 18 ans. En sortant de détention, il lui sera interdit de rester en France et sera renvoyé en Algérie.



Les deux jours de procès devant la cour d’Assises de Paris ont permis de revenir sur les faits de juin 2017. Farid Ikken, un Algérien de 43 ans, avait attaqué deux policiers à coups de marteau. Le troisième, un Réunionnais, avait pu le neutraliser, sauvant ainsi la vie de ses collègues mais aussi très probablement celles de ses compatriotes et des touristes aux alentours.



L’avocat générale l’avait qualifié d’ "extrémiste total" et de "fanatique de l’Etat islamique", avant de requérir une peine de 25 à 28 ans de réclusion criminelle à son encontre.



Pour le policier réunionnais, une telle peine pour une agression sur des policiers, "c’est une première" et "une avancée". Il a évoqué le policier fauché hier dans l’Essonne et tient à rappeler que "la justice est là".



